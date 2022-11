Spezia, sfida in equilibrio nei precedenti contro l’Udinese

Spezia e Udinese non hanno mai pareggiato in Serie A; il bilancio è in equilibrio, con due vittorie in trasferta per parte.

L’Udinese è una delle cinque squadre contro cui lo Spezia ha perso entrambe le partite casalinghe disputate in Serie A, insieme a Juventus, Lazio, Napoli e Verona. Nelle due partite di Serie A giocate di martedì lo Spezia ha ottenuto un punto (sconfitta contro la Juventus e pareggio contro il Genoa); dall’altra parte l’Udinese ha vinto solo una delle 14 gare di Serie A giocate di martedì (3N, 10P), il 24/09/2013 contro il Genoa (1-0). L’Udinese ha perso solo una delle ultime sei sfide disputate in Serie A contro squadre liguri (2V, 3N); la più recente in ordine di tempo giocata proprio contro lo Spezia lo scorso 14 maggio (2-3).