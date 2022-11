Spezia-Udinese, Gotti parla da ex: gara per me speciale

Alla vigilia del turno infrasettimanale contro l’Udinese, il tecnico aquilotto Luca Gotti commenta così il momento dello Spezia.

“Veniamo da tre sconfitte consecutive, tre partite giocate bene, a tratti anche molto bene e dove abbiamo commesso qualche errore che ci è costato caro. A cominciare dal fatto che non abbiamo segnato quanto avremmo potuto, per questo siamo un po’ rammaricati.

Maldini è un ragazzo giovane, ha grandi qualità e al tempo stesso ampi margini di miglioramento, sono molto contento si sia sbloccato in una gara così importante.

Per me la gara con l’Udinese ha un sapore speciale, affronteremo una squadra molto collaudata, che vanta individualità importanti, è una squadra che fino a qui ha fatto un percorso dove ha raccolto tanti punti e quindi sarà da affrontare con grande attenzione.

Bastoni sta migliorando, si sta avvicinando sempre di più al gruppo, ha fatto due allenamenti insieme alla squadra, confido di poter pensare che possa fare qualche minuto nella partita di domani.

Le prossime due partite contano più di quanto avessimo voluto, venendo da tre sconfitte abbiamo grande esigenza di punti, abbiamo bisogno di migliorare la nostra classifica prima della sosta, dove si cristallizza tutto per un paio di mesi e vogliamo che questi punti ci aiutino a lavorare meglio. Le scelte che farò per domani saranno calibrate per cercare di gestire al meglio quei giocatori che non hanno ancora i novanta minuti”.