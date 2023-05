Spezia, Semplici: Pari col Lecce in un campo difficile

Lo Spezia strappa un punto al “Via del Mare” di Lecce e sale a 31 punti in classifica; al termine della gara, il tecnico aquilotto Leonardo Semplici ha parlato nella consueta conferenza stampa post-gara.

“Abbiamo giocato su un campo difficile, contro una squadra con dei valori importanti, siamo riusciti a creare diversi presupposti per andare in vantaggio, ma alla fine è mancata un po’ di concretezza e di cinismo. Nel complesso, è comunque un punto che ci dà fiducia e che ci fa guardare con ottimismo alle ultime due giornate.

Non avevamo fatto nulla dopo il successo contro Milan, non abbiamo fatto nulla dopo questo pareggio. La strada è ancora lunga, mi fa piacere che abbiamo trovato un po’ di continuità anche se sarei voluto tornare a casa con i tre punti.

La partita l’avevamo impostata per strappare la vittoria, chiaro che dobbiamo tenere conto che di fronte avevamo un avversario che si giocava tanto come noi. Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, è mancato l’ultimo passaggio e qualche scelta sbagliata nel finale. Questo punto è importante, bisognerà vedere alla fine quanto conterà, però ci fa rimanere in fiducia. Da domani ci prepareremo al meglio per la prossima partita.

Credo che chi è davanti ha possibilità maggiori per salvarsi, poi è vero che ognuno ha il suo calendario e quindi bisognerà vedere come andrà. La cosa che mi fa piacere è che noi abbiamo acquisito il fatto di essere artefici del nostro destino. È dunque inutile guardare alle gare degli altri, dobbiamo fare più punti possibile e pensare solo a noi, mi dispiace però che le ultime partite non si giochino in contemporanea, non lo trovo giusto, ma indipendentemente da questo dobbiamo pensare solo a noi e rimanere concentrati sulla prossima.

Verde purtroppo ha problemi fisici dall’inizio dell’anno, con cui sta convivendo da tempo, noi lo stiamo gestendo per cercare di farlo rendere al meglio, oggi il ragazzo non ha trovato spazio, ma resta una pedina molto importante per noi”.