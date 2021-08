Spezia, sei i giocatori convocati con le Nazionali

Sono sei le Aquile convocate dalle le rispettive Nazionali, non partirà invece Ebrima Colley, le due amichevoli del Gambia contro Seychelles e Comoros sono state infatti annullate.

Vola in Ghana Emmanuel Gyasi per il doppio impegno contro Ethiopia e Sud Africa, gare valide per le Qualificazioni ai Mondiali.

Qualificazioni a Quatar 2022 anche per Krapikas e Hristov, che con Lituania e Bulgaria affronteranno anche l’Italia a Reggio Emilia e Firenze.

Saranno invece Egitto e Libia le avversarie dell’Angola di Mbala Nzola.

Doppio impegno per la selezione Under 21 israeliana di Suf Podgoreanu, in trasferta contro Ungheria e Polonia per le Qualificazioni all’Europeo.

Stage con la Francia Under 20 per Janis Antiste, che affonterà il 3 e 7 settembre i pari età della Norvegia a Clairefontaine.