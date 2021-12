Spezia-Sassuolo, statistiche: l’anno scorso l’esordio ligure in A

Lo Spezia ha effettuato il suo esordio assoluto in Serie A proprio contro il Sassuolo: sconfitta casalinga per 4-1.

Spezia e Sassuolo si sono affrontati sei volte tra Serie A, Serie B e Coppa Italia (tutte gare dal 2012 in avanti) – dopo aver vinto tutti i primi cinque confronti, il Sassuolo ha perso il più recente, 1-2 nella gara di ritorno dello scorso campionato.

Il Sassuolo ha perso soltanto una delle ultime 10 partite di Serie A contro squadre liguri (1-2 proprio contro lo Spezia lo scorso febbraio) – completano sei successi e tre pareggi.

Tra Serie A e Serie B, il Sassuolo ha vinto entrambi i precendenti in casa dello Spezia (2-0 nel settembre 2012 in serie cadetta e 4-1 nel settembre 2020 nella massima serie). Il Sassuolo ha ottenuto in casa dello Spezia nello scorso campionato la sua vittoria esterna più ampia in Serie A (4-1).