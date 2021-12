Il prossimo sarà il 111° incontro in Serie A tra Sampdoria e Lazio: il bilancio sorride ai biancocelesti che vantano 52 vittorie a fronte di 27 successi blucerchiati – completano 31 pareggi.

La Sampdoria ha vinto solo due delle ultime 19 partite di Serie A contro la Lazio, nel 2016 e nella gara d’andata dello scorso campionato (3N, 14P). In questo parziale i blucerchiati hanno tenuto la porta inviolata solo in un’occasione (3-0 nell’ottobre 2020). Dopo la sconfitta per 0-1 nella gara di ritorno dello scorso campionato, la Sampdoria potrebbe restare a secco di reti per due sfide consecutive contro la Lazio in Serie A per la prima volta dal 2015 (tre in quel caso). Solo contro la Fiorentina (56) la Lazio ha vinto un maggior numero di partite in Serie A che contro la Sampdoria (52). Nelle ultime tre stagioni, la Sampdoria ha pareggiato una sola delle 15 partite di Serie A giocate nel mese di dicembre: 2-2 proprio contro la Lazio nel 2018 (7V, 7P).