Spezia-Samp 3-5, festival del gol al Picco

Le amichevoli valgono quel che valgono, ma la Sampdoria al “Picco” della Spezia ha fatto valere tutta la differenza di categoria che passa tra la Serie A e la cadetteria, mettendo in luce un po’ d’argenteria.

Quello di stasera è un test che dice tanto sull’avanzamento dei lavori dei blucerchiati di Eusebio Di Francesco. A referto vanno cinque gol belli e scintillanti, segnati peraltro da giocatori tutti diversi. E per gli intenditori, anche buona parte degli schemi abbozzati tra il ritiro e le settimane di studio a Bogliasco. A differenza di un anno fa, il risultato di questa partita – il IX Trofeo in ricordo di Mattia e Ilaria, due tifosi aquilotti che se ne sono andati via troppo presto – ci sorride a trentadue denti: 5-3. Insomma, pokerissimo: una vera giostra di emozioni.

Primo tempo. Di Francesco rimescola un po’ le carte rispetto alla formazione di quattro giorni fa a Montecarlo, approfittandone per mettere minuti nelle gambe di chi ha giocato meno. Tipo Ferrari, che al 6′ però pasticcia, agevolando Gudjohnsen. Primo avvertimento dell’islandese, che controlla e calcia, Audero c’è. E c’è pure Bonazzoli, che al 13′ fa una giocata da vero pivote: perno sul piede destro e mancino all’angolino. 1-0 per noi. E tutto al termine di una bella azione corale. Attenzione però ancora a Gudjohnsen, che al minuto 16 riceve da M. Ricci – lesto sulla dormita di Vieira – e fa pari e patta. Sarà pure un’amichevole, ma nessuno si risparmia: proprio Ricci, per esempio, ci va pesante su Bonazzoli, rimediando il giallo. L’attaccante blucerchiato è in serata: lo conferma la girata di poco sopra i pali spezzini. E in serata è pure Maroni, che – al 28′ – sfrutta una perforazione centrale di capitan Linetty e alza un cucchiaino dolce dolce sull’uscita bassa di Krapikas. Oplà: 2-1. Che sarebbe 2-2 se Audero non aprisse la manona sul tiro a giro di F. Ricci, pericolosissimo. E dopo Federico, a provarci è il gemello Matteo: Audero però fa buona guardia e ci consegna il vantaggio all’intervallo.

Secondo tempo. A inizio ripresa lo Spezia cambia tutti i giocatori di movimento, mentre la Sampdoria appena due. E si vede: neanche il tempo di prendere le misure (2′) che Bonazzoli innesca Maroni, intuitivo nel liberare Ramírez. L’uruguayano vince il duello con Krapiks e appoggia il pallone a porta sguarnita, sotto la curva riservata ai tifosi della Sampdoria: settecento e belli rumorosi. Tre giri di lancette e Ferrari si fa beccare con una mano malandrina in area, Pinto ringrazia e dal dischetto fa 2-3: è il 5′. Al 9′ invece Thorsby sfrutta un velo di Bonazzoli per calare il poker. Di là Falcone usa le punte delle dita per neutralizzare una stangata di Bastoni. A segnare però è ancora la Sampdoria: a meno di un minuto dal suo ingresso in campo – dentro al 23′ – Quagliarella segna il primo gol del suo pre-campionato. Colpo di testa perfetto su assist di Bereszynski. La fuga di Gyasi poco prima del triplice fischio prova a mettere un po’ di pepe nel finale, ma vale solo il 5-3. La serata finisce con la coppa tra le mani dei nostri ragazzi. Bravi così, e avanti tutta. Ultima tappa soft a Parma, poi si comincerà a fare sul serio: prima Coppa Italia, poi campionato.

Spezia 3

Sampdoria 5

Reti: p.t. 13′ Bonazzoli, 16′ Gudjohnsen, 28′ Maroni; s.t. 2′ Ramírez, 5′ Pinto, 9′ Thorsby, 24′ Quagliarella, 43′ Gyasi.

Spezia (4-3-3): Krapikas (26′ s.t. Barone); Vignali (1′ s.t. Bastoni), Terzi (1′ s.t. Erlic), Marchizza (1′ s.t. Capradossi), Ramos (1′ s.t. Crivello); Bartolomei (1′ s.t. Maggiore), M. Ricci (1′ s.t. Awua), Mora (1′ s.t. Acampora, 26′ s.t. De Francesco); F. Ricci (1′ s.t. Buffonge), Gudjohnsen (1′ s.t. Pinto, 26′ s.t. Benedetti), Delano (1′ s.t. Gyasi).

Allenatore: Italiano.

Sampdoria (4-3-3): Audero (1′ s.t. Falcone); Depaoli (23′ s.t. Bereszynski), Ferrari (23′ s.t. Chabot), Colley (1′ s.t. Murillo), Murru (1′ s.t. Augello, 34′ s.t. D’Amico); Thorsby (26′ s.t. Pompetti), Vieira (13′ s.t. Barreto), Linetty (13′ s.t. Jankto); Ramírez (13′ s.t. Bahlouli), Bonazzoli (23′ s.t. Quagliarella), Maroni (23′ s.t. Regini).

A disposizione: Avogadri.

Allenatore: Di Francesco.

Arbitro: Ghersini di Genova.

Assistenti: Vono di Soverato e Zingarelli di Siena.

Note: recupero 1′ p.t. e 0′ s.t.; ammonito Ricci al 19′ p.t. per gioco scorretto, spettatori 4.000 circa; terreno di gioco in buone condizioni.