Genoa, superata quota 10 mila abbonamenti

Continua l’afflusso di sostenitori al Ticket Office del Genoa Museum and Store (orario continuato 10-19), dove sino a venerdì 9 agosto compreso sarà possibile, come nelle ricevitorie, su www.listicket.com e il call center, rinnovare gli abbonamenti in questa prima fase riservata all’esercizio delle prelezioni. Superata la boa delle 10mila tessere si sta puntando al livello superiore. Per finalizzare la pratica occorre compilare il modulo attinente e avere la tessera Dna Genoa in corso di validità (l’adempimento in caso contrario può essere effettuato nella rivendita ufficiale al Porto Antico o sul sito di Listicket.