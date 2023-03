Spezia, Salva Ferrer: Concentrati sul ritorno del campionato

Salva Ferrer, schierato dal primo minuto nel match amichevole contro il Monaco; ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Quando disputiamo queste partite cerchiamo sempre di raccogliere qualcosa di importante e di costruttivo per il gruppo, fare amichevoli contro squadre di questo calibro aiuta tantissimo la squadra, perché ti fa capire a che livello siamo, come stiamo fisicamente e mentalmente. Oggi abbiamo dimostrato di essere in condizione, di potercela giocare alla pari contro le grandi squadre; è stata veramente una bella partita, per intensità e qualità.

Per quelli che non trovano tanto spazio, occasioni come queste sono da sfruttare al meglio, perché ti permettono di tornare ad avere feeling con il campo e a mettere minuti importanti nelle gambe. Posso dirmi molto contento, perché ho disputato quasi tutta la gara e perché la squadra è riuscita a uscire dal campo con un buon risultato.

Ora ci sarà da tornare a pensare al campionato, siamo focalizzati sul prossimo match, che è di fondamentale importanza per il nostro cammino, una partita che giocheremo davanti al nostro pubblico e che non vogliamo assolutamente sbagliare”.