Pallanuoto, A1F: Bogliasco e Rapallo ai Play Off

La prima fase del campionato di A1 femminile di pallanuoto si chiude con il diciottesimo turno.

Non chiude la regular season a punteggio pieno la SIS Roma sconfitta proprio nell’ultima giornata 9-8 da L’Ekipe Orizzonte. Molti rimpianti per le giallorosse, prive di Giustini, avanti 8-6 in avvio di quarto tempo dopo il rigore trasformato da Andrews. Poi le etnee ribaltano il punteggio con i gol in sequenza di Halligan, Bettini e Marletta. Le siciliane, malgrado il successo, sono matematicamente terze in classifica dopo la vittoria del Plebiscito Padova 11-7 (quaterna di Valyi) contro il Rapallo Pallanuoto: in caso di arrivo a pari punti le venete, in vantaggio nella differenza reti negli incontri diretti, chiudono la stagione regolare al secondo posto passando direttamente in semifinale. Per il resto posizioni di vertice cristallizzate con la stessa Rapallo sicura del quarto posto, Pallanuoto Trieste del quinto e Netafim Bogliasco 1951 del sesto ed ultimo utile per l’accesso alla poule scudetto. Le bogliaschine vincono in trasferta contro Rari Nantes Florentia 9-5 (triplette di Millo e Cuzzupè) mentre le giuliane (triplette di Cergol e Colletta) passano 11-7 contro la Rari Nantes Bologna che retrocede come ultima. Nel delicato match tra Brizz Nuoto e Como Nuoto Recoaro, hanno la meglio le lombarde che battono le etnee per 7-6 (triplette di Lanzoni e Fisco): lo spareggio salvezza sarà tra Brizz e Florentia.

A1 femminile – 18^ e ultima giornata

Mercoledì 22 marzo

Brizz Nuoto-Como Nuoto Recoaro 6-7

RN Florentia-Netafim Bogliasco 1951 5-9

RN Bologna-Pallanuoto Trieste 7-11

Plebiscito PD-Rapallo Pallanuoto 11-7

Giovedì 23 marzo

L’Ekipe Orizzonte-SIS Roma 9-8

i tabellini completi

Calendario playoff e playout

Retrocede la RN Bologna

Play Out (29 aprile, 6 ed ev. 13 maggio)

8^ RN Florentia-9^ Brizz Nuoto

Play Off

Quarti di finale (5, 8 aprile)

(1) 3^ Ekipe Orizzonte-6^ Netafim Bogliasco

(2) 4^ Rapallo Pallanuoto-5^ Pallanuoto Trieste

Semifinali (26, 29 aprile ed ev. 3 maggio)

SIS Roma- vincente quarto di finale 2

Plebiscito Padova-vincente quarto di finale 1

Finali

1° posto (6, 10, 13 ed ev. 17 e 21 maggio)

3° posto (6, 10 ed ev. 13 maggio)