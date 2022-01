Spezia, Provedel: Siamo diventati squadra coesa

Il portiere dello Spezia Provedel analizza questa parte di stagione alle spalle che ha portato buoni risultati alle Aquile.

“C’era un percorso da compiere. All’inizio della stagione abbiamo avuto grandi problemi. C’era un allenatore nuovo, tanti innesti. Dovevamo diventare squadra e non ci siamo riusciti sin da subito. Ci è servito del tempo e anche per permettere ai nuovi arrivati che si affacciavano per la prima volta in serie A di assorbire l’impatto con la categoria. Si sono commessi tanti errori, ne abbiamo preso consapevolezza e non li ripetiamo e lavoriamo per farne il meno possibile. Questa è l’unica strada percorribile verso la salvezza”