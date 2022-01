Samp, Sensi si presenta: Mi manda Roberto Mancini

Stefano Sensi si presenta ai tifosi della Samp per un’avventura che deve significare rilancio per il giocatore.

“Quella blucerchiata è una grande società con una grande storia – ha detto il centrocampista blucerchiato ai canali ufficiali del club di Corte Lambruschini, parlando per la prima volta da giocatore della Samp -, essere qui diventa una grande cosa anche per me. Il gol che ho segnato all’Empoli? Ha deciso una partita, ma la mia idea è sempre rimasta la stessa: venire qui. L’ho sempre voluto fortemente, anche per dare continuità alle mie partite”.

“Ho parlato con Mancini prima del raduno in questi tre giorni a Coverciano: mi ha dato grandi consigli, tra cui quello di venire qui perché anche secondo lui questa è la soluzione migliore. È stato un piacere, una spinta ulteriore per prendere questa decisione. La Samp sarà la mia rampa di rilancio, perché vengo da due anni un po’ difficili”.