Mercato Genoa, Criscito sempre più vicino al Toronto per giugno

Mercato non solo in entrata per il Genoa. Il Toronto non molla la presa su Mimmo Criscito. Il difensore, in scadenza di contratto nel 2023 con il Genoa, potrebbe lasciare la Serie A insieme a Lorenzo Insigne.

Si tratterebbe di un addio alla Serie A a fine stagione. Prima l’obiettivo di Criscito è quello di salvare il Genoa e poi trasferirsi nella MLS con Insigne.

Stando alle ultime indiscrezioni, ci sarebbe già un accordo di massima tra il Toronto e gli agenti di Mimmo Criscito per un contratto triennale. Il Toronto sta cercando quindi di strappare il si di Criscito in vista della prossima stagione, ma per questi ultimi mesi i tifosi del Genoa possono tirare un sospiro di sollievo (per lui 5 gol e 1 assist in 15 presenze).