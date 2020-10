Spezia, prevendita attiva per la sfida con la Fiorentina

Lo Spezia Calcio è lieto di annunciare che dalle ore 12:00 di oggi sarà attiva la prevendita dei tagliandi per la sfida alla Fiorentina, gara valida per il 4° Turno della Serie A Tim 2020/2021, in programma alle ore 15:00 di domenica 18 ottobre sul terreno dello stadio Orogel ‘Dino Manuzzi’ di Cesena.

I tagliandi del “Settore Distinti”, in vendita secondo quanto sancito dal D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 con l’apertura degli impianti sportivi all’aperto ad un numero limitato di persone, saranno disponibili esclusivamente per i possessori di Eagle Card in corso di validità* e solo tramite modalità online (solo tariffa intera) sul circuito Vivaticket al costo di 25 euro (clicca qui per acquistare).

Al termine dell’operazione di acquisto, verrà inviata una mail al proprio indirizzo di posta elettronica contenente il biglietto PDF e nella seconda pagina l’Autocertificazione (in parte precompilata) da stampare e consegnare agli stewards in fase di accesso nell’impianto.