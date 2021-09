Spezia, presentazione ufficiale di Agudelo e Bourabia

Giornata di presentazioni per due nuovi acquisti al Centro Sportivo Ferdeghini, dove il centrocampista classe ’91 Mehdi Bourabia e il jolly colombiano Kevin Agudelo hanno parlato ai microfoni della stampa.

Il primo a prendere parola, con la maglia numero 6 è l’ex Sassuolo Bourabia: “Il progetto della squadra è ambizioso, era quello che cercavo e mi ha convinto fin da subito, è stata una scelta davvero semplice.

Ho trovato una squadra di qualità; ci sono molto giovani e diversi nuovi arrivati, dobbiamo ancora trovare la giusta armonia e prendere fiducia, ma sono sicuro che quando ci riusciremo, saremo un’ottima squadra.

Il nostro obiettivo è quello di fare un salto di qualità, non di pensare solo alla salvezza, e abbiamo tutte le carte in regola per riuscirci. Quello che mi ha impressionato di più quando sono arrivato è stata l’energia dei giocatori, del mister e dello staff: mi ha motivato molto”.

Prosegue il numero 33, il grande ritorno in casa Spezia, Kevin Agudelo: “La scelta di tornare non è stata difficile, io per primo avevo questo desiderio.

Il momento della trattativa più difficile? Sicuramente l’ultimo giorno: aspettavo senza sapere cosa sarebbe successo. Alla fine però ce l’ho fatta, oggi sono qui e non potrei essere più felice.

Siamo un gruppo sano, abbiamo la voglia di esprimerci al meglio e di crescere ogni giorno, e questo mi fa sentire più carico per affrontare la stagione e per credere ancora di più nel nostro progetto.

La nazionale colombiana? Per me sarebbe un sogno essere convocato, sto lavorando anche per quello, ma il mio primo obiettivo è concentrarmi sullo Spezia, dare il massimo e lavorare per la mia squadra”.