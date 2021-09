Inizia la festa per i 128 anni del Grifone

Questa sera in piazza Alimonda, da mezzanotte a De Ferrari

Festa questa sera in piazza Alimonda per i 128 anni del Grifone. La festa della squadra più antica d’Italia si sposterà poi in piazza De Ferrari con i fuochi d’artificio.

L’invito è quello di indossare la maglia del Genoa e di colorare la nostra città con le nostre bandiere, perché Genova diventi rossoblù.

La polizia locale avverte che a causa della manifestazione in piazza Alimonda il flusso veicolare proveniente da via Invrea viene deviato in via Casaregis.