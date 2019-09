Spezia, out Galabinov per la sfida contro il Perugia

Si torna in campo al “Picco”, con gli uomini di Vincenzo Italiano pronti ad affrontare il Quarto Turno della serie BKT 2019/2020 che domani alle ore 15:00, vedrà Terzi e compagni impegnati contro il Perugia di mister Oddo.

Per l’occasione il tecnico italo-tedesco dovrà rinunciare ad Andrey Galabinov in seguito al riacutizzarsi, in occasione della seduta di rifinitura, del fastidio infiammatorio al ginocchio già accusato durante il ritiro di Sarnano, per il quale il calciatore ha già iniziato il trattamento fisioterapico del caso. Prima convocazione dell’anno invece per Soufiane Bidaoui.

Ecco la lista dei convocati aquilotti:

PORTIERI: 1.SCUFFET, 12.KRAPIKAS, 31.DESJARDINS

DIFENSORI: 2.VIGNALI, 3.RAMOS, 5.MARCHIZZA, 13.CAPRADOSSI, 19.TERZI, 20.BASTONI, 21.FERRER, 28.ERLIC

CENTROCAMPISTI: 6.MORA, 8.RICCI M., 16.BARTOLOMEI, 25.MAGGIORE, 27.BENEDETTI, 29.BUFFONGE

ATTACCANTI: 7.DELANO, 10.RICCI F., 11.GYASI, 17.GUDJOHNSEN, 26.BIDAOUI, 32.RAGUSA