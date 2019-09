Genoa, tifosi già con la testa al Bologna

Dopo la trasferta di Cagliari, un turno infrasettimanale. Al ‘Tempio’ mercoledì (ore 21) arriva il Bologna in gran spolvero in questo avvio.

I biglietti saranno acquistabili a partire dalle 10 di venerdì. Dove? Ticket Office del Porto Antico (10-19), ricevitorie Ticketone, www.sport.ticketone.it e call center. Per l’occasione gli Under 14, previa richiesta con le modalità consultabili sul sito, avranno accesso gratuito nei settori Distinti e Gradinata Sud. Per gli Under 8 è in vigore la tariffa di 1 euro anche il giorno della partita ai botteghini del Ferraris. I prezzi sono quelli delle prime due uscite. Eccoli nel dettaglio.

Tariffa intera (*Under 16)

Tribuna Inferiore centrale: 100 euro

Distinti: 40 euro (*20)

Gradinata Sud e Settore 5: 25 euro (*15)

Settore Ospiti: 25 euro (*15)