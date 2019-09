Hockey, Cus Genova all’esordio in serie B

Dopo la delusione di domenica scorsa in Coppa Italia ora per il CUS Genova Hockey è tempo di tornare in campo per la prima giornata di Serie B 2019/2020.

Il girone sarà composto dalle cinque squadre liguri: CUS Genova, HC Genova, HC Savona, Genova Hockey 1980 e HC Liguria. Proprio quest’ultima sarà l’avversaria dei Cussini nella giornata di domenica al Campo Arnaldi di Lagaccio, dove le due squadre si sono già incontrate nel Round 1 di Coppa Italia. Sfida che ha visto i Biancorossi prevalere con un netto 4-0.

I pronostici sono quindi a favore dei genovesi, che non dovranno però abbassare mai la guardia per portare a casa i primi tre punti della stagione.