Spezia: Nzola escluso per il derby per motivi disciplinari

Clamoroso alla vigilia del derby Samp-Spezia in casa aquilotta.

L’attaccante dello Spezia M’Bala Nzola, non è stato convocato per la sfida di domani sera al Ferraris contro la Sampdoria. Il centravanti angolano, miglior marcatore stagionale delle Aquile liguri con nove centri ma a secco di gol dall’11 gennaio scorso, è stato escluso per motivi disciplinari: squalificato, non si sarebbe presentato sulla tribuna dello stadio Picco in occasione della partita di sabato scorso contro il Napoli, contravvenendo al regolamento interno.

Una violazione che per l’attaccante, recidivo, si è tradotta nell’esclusione dai convocati per la sfida salvezza di Marassi.

Al centro dell’attacco, nel tridente della squadra di Vincenzo Italiano, dovrebbe dunque guadagnarsi una maglia da titolare Roberto Piccoli, a segno nell’ultima giornata.