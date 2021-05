Prossimi eventi nelle Valli del Parco dell’Aveto

Gli eventi della settimana nelle Valli del Parco dell’Aveto tra il Forest Bathing, lo shinrin yoku giapponese e le escursioni.

Con questo fine settimana riparte la pratica del Forest Bathing, lo shinrin yoku giapponese o bagno di bosco che sabato 15 maggio nel pomeriggio al Lago di Giacopiane ci farà esplorare nuove strade, per sentirci in armonia con noi stessi e con la natura che ci circonda (info e prenotazioni Forest Bathing LIguria tel. 347 330 2664). In Val d’Aveto invece le Guide Meraviglie d’Aveto recuperano l’escursione rimandata per maltempo lo scorso 1° maggio: seguiremo l’Anello di Allegrezze e visiteremo l’az. agricola La Ghianda con i suoi simpatici asinelli (info e prenotazioni Laura tel. 339 605 7961)

Programma ancor più ricco per domenica 16 maggio, con un’altra escursione delle Guide Meraviglie d’Aveto, che questa volta si spostano in Alta Val Graveglia per seguire il Sentiero Carsologico che porta in vetta al Monte Zatta, tra grotte, doline e inghiottitoi (info e prenotazioni Guglielmo tel. 347 392 9891).

La Guida Evelina Isola invece ci propone un’affascinante escursione in Valle Sturla sulle tracce dei cavalli selvaggi (info e prenotazioni: tel. 347 381 9395).

Per chi vuole abbinare natura e gusto, imperdibile la proposta dell’az. agricola La Marpea al Fior di Latte, che propone una visita aziendale con degustazione, una sorta di tuffo nel latte per scoprire tutto quello che c’è da sapere dalla nascita di un vitellino alla creazione di un formaggio (info e prenotazioni: www.lamarpealfiordilatte.com).