Spezia, nove reti alla Primavera nel test in famiglia

Si è svolto questa mattina a Follo il galoppo in famiglia tra la Prima Squadra e la giovane Primavera guidata da mister Alessandro Pierini. Sul terreno del ‘sussidiario’ i bianchi hanno dato vita ad un match piacevole, accompagnati da un bel sole che ha scaldato tutta la provincia spezzina, e ad aprire le marcature ci ha pensato Matteo Ricci con una precisa conclusione dal limite. Al 16′ raddoppio di Ragusa con una deviazione da distanza ravvicinata, mentre al 21′ ed al 23′ è Bidaoui a trovare due reti in rapida successione, prima con un delizioso pallonetto da distanza ravvicinata e poi con una vera e propria cannonata all’incrocio dal limite sinistro dell’area. A completare il tabellino della prima frazione la doppietta di Emmanuel Gyasi, freddo a saltare Desjardins prima di depositare in rete al 30′ e preciso a superarlo dalla distanza al 42′.

Nella ripresa è invece Federico Ricci a gonfiare la rete al 21′ su assist di Benedetti, al 29′ dal dischetto ed al 30′ su servizio di Mastinu, chiudendo il match sul 9 a 0 per i ragazzi di mister Italiano.

SPEZIA 1°T: Scuffet, Vignali, Ferrer, Terzi, Ramos, Ricci M., Mora, Bartolomei, Ragusa, Gyasi, Bidaoui

SPEZIA 2°T: Scuffet, Vignali, Ferrer, Terzi, Bastoni, Ricci M., Mastinu, Bartolomei (15′ Benedetti), Ragusa (5’st Ricci F.), Gyasi, Bidaoui (15′ Burgzorg)

Domani è in programma un giorno di riposo, con le Aquile che torneranno a lavorare in vista della sfida al Pescara nel pomeriggio di lunedì, con fischio d’inizio previsto per le ore 15:00 sul terreno del “Comunale”.