Genoa, martedì la ripresa in vista di Parma

Dopo la seconda sosta del campionato occhi puntati sulla ripresa e la verifica delle condizioni dei nazionali di ritorno.

Avversario per l’ottava giornata il Parma al Tardini (domenica 20, h.18). Mister Andreazzoli potrà contare su una rosa, con il passare dei giorni, sempre più omogena proprio in forza ai rientri scaglionati da parte dei selezionati per le rispettive rappresentative. Il ritrovo al Signorini è fissato martedì con l’intento di riannodare i fili, e sviluppare i dettami che avevano contraddistinto le sessioni precedenti. Saranno oltre mille, vista pure la vicinanza dalla città emiliana, i supporter che seguiranno il team in questa trasferta. Diversi club hanno organizzato il viaggio in pullman.