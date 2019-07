Spezia, Mora: Abbiamo un’idea di gioco stimolante

Dal ritiro di Sarnano è Luca Mora a fare il punto della situazione sulle prime settimane delle Aquile.

“Fino a questo momento si è trattato di un ottimo ritiro, stiamo lavorando sodo e nei prossimi giorni ci attenderanno due avversari decisamente più complicati di quelli incontrati fino ad oggi, ma siamo carichi e vogliamo far bene.

Qui a Sarnano si lavora bene, abbiamo trovato persone ospitali e disponibili e con il nuovo staff sta andando tutto per il meglio, niente è lasciato al caso ed il mister è giovane, preparato e determinato, quindi l’augurio è di continuare così e di riuscire a migliorare il risultato ottenuto lo scorso anno.

Mister Italiano ha un’idea di gioco molto attiva, ci chiede di attaccare alti gli avversari, chiaro che in questo momento la stanchezza un po’ si fa sentire, ma è un gioco stimolante ed abbiamo tutto per farlo al meglio.

Ora è il momento di mettere benzina nelle gambe ed assimilare quanto ci chiede il mister, in modo da farci trovare pronti quando inizieranno le partite che contano davvero.

Personalmente in carriera non hai mai temuto la panchina perchè un giocatore deve pensare ad allenarsi ed a rispettare le scelte del tecnico, facendosi trovare pronto ogni volta che viene chiamato in causa; il rispetto dei ruoli è importanti, noi calciatori dobbiamo essere in forma e giocare per il bene della squadra, rispettando le scelte”.