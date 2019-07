Genoa, partenza a razzo per la campagna abbonamenti

Riscontri positivi, una partenza sprint. In mezzo alle novità, a partire dalle opportunità di acquisto più ampie rispetto al passato, una conferma attesa. C’è fame di stringersi attorno alla squadra. Nel primo giorno di Campagna Abbonamenti code piuttosto lunghe si sono registrate presso il punto vendita tradizionale, il Ticket Office del GMS al Porto Antico. Utilizzate anche le altre modalità (on-line, ricevitorie, call center), per supportare acquisti veloci soprattutto per chi è già in possesso della Dna Genoa in corso di validità. Il modulo da inoltrare o presentare, compilato e firmato, insieme alla documentazione richiesta, è scaricabile dalla sezione del sito Campagna Abbonamenti / Sottoscrizione Abbonamento. Non sono in vendita abbonamenti del settore tribuna.