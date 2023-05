Spezia-Milan 2-0, Semplici: Complimenti ai ragazzi per la vittoria

Al fischio finale della sfida contro il Milan, il tecnico dello Spezia Leonardo Semplici ha parlato nella consueta conferenza stampa post-gara.

“Giro i complimenti che mi state facendo ai ragazzi, perché la vittoria è completamente loro, avevo chiesto qualcosa di diverso, perché impegno, determinazione e voglia di imporsi non erano mai mancate, ma non riuscivamo a tirare fuori questi valori, nonostante avessimo fatto anche buone gare. Il cambio di modulo è dovuto anche alla forza della squadra che affrontavamo, era già successo in precedenza, soprattutto a gara in corso e devo dire che oggi ha portato i suoi frutti. In questo momento vedevo che la squadra potesse esprimersi meglio con questo assetto.

Abbiamo fatto un secondo tempo straordinario, in cui i ragazzi hanno dato tutto e giocato sopra le righe. Questo ci fa ben sperare per il prosieguo, abbiamo risposto sul campo a un momento difficile, ma ancora non abbiamo fatto niente. Ci sono tre gare determinanti davanti a noi, è giusto godersi questa vittoria, ma è importante pensare subito alla prossima partita, che sarà fondamentale.

Devo dire che sui calci piazzati siamo stati impeccabili, siamo riusciti a fare gol du due palle inattive e questo è un bene, abbiamo levato qualche tabù che ci portavamo dietro. In fase difensiva i ragazzi sono stati straordinari, in preparazione alla gara ho cercato di responsabilizzare l’intero gruppo, perché non ci possiamo permettere di perdere questa categoria e ne è venuta fuori una grande gara, da veri uomini.

Anche oggi i nostri tifosi ci sono stati vicini, ci hanno trascinato dall’inizio alla fine e anche nel pre-gara, con l’accompagnamento del pullman fino allo stadio. È fondamentale crederci tutti insieme, essere un tutt’uno squadra-tifoseria-club, aspetto fondamentale per raggiungere l’obiettivo.

Nzola è un giocatore capace di spostare gli equilibri, purtroppo lo abbiamo perso per qualche partita, oggi si è rivista l’importanza di questo calciatore, ma è importante fare i complimenti a tutto il gruppo, che è stato davvero fantastico.

Wisniewski? Sono felice per la sua prima rete, ma soprattutto della crescita che sta continuando a fare in maniera costante e lo stesso vale per Esposito, che ha fatto un bellissimo gol su calcio da fermo e che oltre a quello, ha interpretato in maniera eccellente la gara. Vanno fatti i complimenti a chi li ha presi e come avevo già detto tempo fa, a ogni calciatore va dato il tempo di poter crescere e portare avanti il proprio percorso.

Avevo concesso due giorni di riposo alla squadra, ma i ragazzi mi hanno chiesto di poterne fare solo uno e di tornare subito al lavoro per preparare al meglio la prossima partita e questo è un altro segnale importantissimo e di come questo gruppo voglia ottenere la salvezza.

La gara del Via del Mare è un’altra finale, sappiamo del valore di questa squadra, che darà tutto per batterci, andremo a giocarci una partita decisiva e vogliamo andare ad imporci anche nel prossimo impegno, abbiamo i mezzi per potercela fare”.