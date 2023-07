Spezia, mercoledì parte la campagna abbonamenti del club

Mercoledì 19 luglio alle ore 17:00 prenderà il via la campagna abbonamenti 2023-2024 dello Spezia, con la fase di prelazione dedicata ai vecchi abbonati, che proseguirà fino alla mezzanotte del 02 agosto e della quale potranno usufruire coloro che avevano sottoscritto un abbonamento a 20, 19, 12 partite del campionato 2022/23, oltre ai titolari del Family Pack, valido per le ultime cinque partite casalinghe della passata stagione.

La fase libera, inizierà invece il 04 agosto alle ore 17:00 e chiuderà il 18 agosto.

Gli abbonamenti, sia in fase di prelazione che durante la vendita libera, potranno essere acquistati online, oltre che presso i punti vendita Vivaticket e presso la Biglietteria Spezia Calcio di Viale Fieschi nei giorni e orari di apertura segnalati sul sito ufficiale (Qui il link per rinnovare la propria Eagle Card o sottoscriverne una nuova).

Tariffe scontate per Donne, Under 25, Over 65 e Under 16, oltre che la possibilità di utilizzare un pacchetto famiglia per il settore Distinti, ma i vantaggi per gli abbonati non finiscono qui, infatti chi sottoscriverà l’abbonamento stagionale, potrà contare su sconti fino al 60% del valore nominale dei biglietti per le singole partite, sulla possibilità di effettuare il cambio nominativo prima di ogni partita di campionato (a parità di condizioni e nei confronti di un possessore di Eagle Card valida e di un non abbonato alla stagione ’23/’24) e sulla possibilità di usufruire di sconti fino al 15% per l’acquisto dei prodotti ufficiali Spezia Calcio presso lo store ufficiale di Piazza Sant’Agostino 46.

Inoltre, l’abbonamento consentirà di accedere allo stadio anche in occasione delle eventuali partite che potrebbero esser disputate a Cesena in attesa del completamento dei lavori di ristrutturazione dello stadio “Alberto Picco”, compreso il primo turno di Coppa Italia.

Infine, in seguito ai lavori di restyling della Tribuna dello Stadio Picco, saranno disponibili i nuovi Sky Box da 6 o 10 posti ciascuno, la Tribuna Gold Hospitality e i Field Box, che consentiranno di assistere alla partita direttamente da bordocampo.