Spezia, mercato bloccato spina nel fianco verso la salvezza

Per lo Spezia non c’è solamente la grana allenatore. Dal prossimo gennaio e per le prossime quattro sessioni, il mercato dello Spezia è bloccato per la sentenza Fifa.

La Commissione Disciplinare della Fifa ha infatti sanzionato lo scorso luglio, lo Spezia con il blocco del mercato per quattro fasi, relativamente a diverse infrazioni riguardanti il trasferimento internazionale e il tesseramento di calciatori minorenni. Lo Spezia avrebbe violato l’art. 19 del Regolamento Fifa sullo status e sul trasferimento dei giocatori avendo portato in Italia diversi nigeriani minorenni, usando un sistema finalizzato ad aggirare il suddetto articolo e le norme nazionali sull’immigrazione.

Questo rappresenta un problema per un club che ha urgente necessità di rinforzi visto che le dirette concorrenti per la salvezza, Genoa e Cagliari, non staranno certamente a guardare.