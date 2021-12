Nazionale, l’Italia trionfa ai Globe Soccer Awards a Dubai

ADubai, in occasione della 13/a edizione dei Globe Soccer Awards l’Italia di Mancini ha suggellato un anno indimenticabile con il trionfo europeo.

I campioni d’Europa hanno vinto il premio di miglior Nazionale del 2021 e il Ct Roberto Mancini, in qualità di artefice della rinascita, quello di allenatore.

Una parata di stelle tra le quali hanno brillato Leonardo Bonucci e Gianluigi Donnarumma. A loro sono andati i riconoscimenti, rispettivamente, di miglior difensore (con dedica a “famiglia, compagni e allenatori”) e miglior portiere dell’anno che sta per chiudersi. Ma l’Italia ha primeggiato anche sul versante tecnologico: la Lega di Serie A, in persona dell’ad Luigi De Siervo, ha ottenuto l’Innovation Award per l’avveniristico International Broadcast Centre di Lissone, che ospita anche le sale Var. Federico Pastorello è risultato il miglior agente. A ritirare il trofeo per la Nazionale c’era il n.1 della Figc, Gabriele Gravina. Un attestato che il presidente della Federcalcio ha attribuito “alla qualità tecnica dei giocatori, all’umiltà, alle capacità dell’allenatore e, soprattutto, alla spinta dei nostri tifosi.