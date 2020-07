Spezia, Mastinu: Con il Cosenza una serata da sogno

Prima doppietta in carriera da professionista ed ennesima prestazione di altissimo livello per Giuseppe Mastinu che commenta così la netta vittoria sul Cosenza: “Posso dire di essere felicissimo per questa prima doppietta da professionista, era una partita delicata perchè venivamo da due sconfitte e devo dire che la squadra ha saputo reagire da grande, dimostrando fin dai primi minuti di gara di voler incanalare la gara nella direzione giusta.

Giocare nel tridente d’attacco mi piace perché ho molta più libertà di spaziare, sia per accentrarmi e fare assist che per calciare verso la porta avversaria. E’ ovvio che comunque io sono sempre pronto a giocare in qualsiasi posizione, per fortuna riesco ad adattarmi bene ad entrambi i ruoli e quindi questa può essere un’arma in più per me.

Siamo consapevoli di essere un gruppo molto intelligente e unito. E l’unità del gruppo si vede soprattutto quando si cade, come in queste due ultime partite, ma come le grandi squadra sanno fare, dopo due gare negative, abbiamo saputo rialzarci andando a vincere nettamente contro una squadra che aveva necessità di fare punti. Ora cerchiamo di ragionare partita dopo partita, poi a fine stagione vedremo a che punto si è arrivati”.