Spezia, Maggiore: Con il Napoli abbiamo lottato e vinto

Dopo la partita al ‘Maradona’ contro il Napoli che ha visto la vittoria delle Aquile per 0-1, ha parlato ai microfoni della stampa il capitano Giulio Maggiore.

“Abbiamo lottato tanto ed era ciò che ci serviva, la consapevolezza di non star vivendo un momento felice ci ha spinto a dare il massimo contro una grande squadra su un campo molto difficile. Sapevamo che era fondamentale stare insieme e lottare, sia in fase offensiva che difensiva, e questa vittoria ci aiuterà a tornare a vivere con più serenità i momenti che ci aspettano.

Abbiamo ritrovato la fame che avevamo perso negli ultimi mesi e ringraziamo i tifosi che ci hanno supportato anche oggi percorrendo così tanti chilometri, penso che abbiamo regalato una bella soddisfazione anche a loro.

In questi giorni ci siamo concentrati al 100% sulla preparazione di questo match, ci servivano moltissimo i punti che abbiamo guadagnato quindi in campo abbiamo dato tutto sia per noi che per il mister, questa vittoria è merito di tutti noi.

Il mio sogno per il 2022 è raggiungere la salvezza in Serie A, non è facile per una realtà come la nostra che è al suo secondo anno in questo campionato, ma è il nostro obiettivo e lotteremo per raggiungerlo.”