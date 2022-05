Spezia-Lazio 3-4, Motta: Orgoglioso dei miei ragazzi

Le parole di mister Thiago Motta nel post partita di Spezia-Lazio, terminata 3-4 sul terreno del ‘Picco’.

“Il pubblico oggi è stato fantastico come sempre, così come i ragazzi, non ho nulla da rimproverare. Abbiamo giocato una grande partita contro una squadra molto forte, nonostante gli episodi nettamente a favore della Lazio siamo stati in partita fino alla fine e sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto in campo. Dispiace per il risultato, ma siamo consapevoli che dobbiamo continuare con questo atteggiamento, sono fortunato di poter lavorare con i ragazzi che ho in squadra.

La nostra idea di gioco oggi era di restare compatti, perché la Lazio è una squadra che ti porta a giocare indietro per trovare poi gli spazi per partire e attaccare veloci, e ha giocatori di qualità per farlo. Noi dovevamo riuscire a restare uniti, pressare e ripartire con la palla a terra, attaccare l’area e creare difficoltà alla difesa avversaria, e lo abbiamo fatto bene, contro una squadra forte come la Lazio, per questo usciamo da questa sfida a testa alta. Purtroppo, non è stato sufficiente, ma abbiamo ancora tre battaglie da affrontare, e dovremo farlo come abbiamo fatto oggi.

Per restare in Serie A dobbiamo continuare a lavorare come abbiamo fatto fino ad oggi, dando il 200%, è questa la nostra filosofia e lo sarà fino all’ultima giornata. Non faccio i conti per la salvezza, mi concentro su una partita alla volta. Oggi è stata una partita dura, ma molto bella, la nostra squadra ha dimostrato di avere grande valore e carattere, non voglio pensare alle altre squadre. Adesso avremo un giorno per recuperare e ci concentreremo subito sulla prossima partita che adesso è la più importante proprio perché è la prossima.

Credo che oggi si sia visto poco il gap tra le due squadre. La Lazio è una squadra che sta giocando un campionato diverso dal nostro, ma i ragazzi sono rimasti in partita fino all’ultimo. È chiaro che una squadra di quel livello, dopo una partita giocata così intensamente, può portarti a stare indietro nei minuti finali, ma noi non abbiamo mai mollato. Il nostro atteggiamento, sommato ai gol irregolari della Lazio, non può che renderci orgogliosi della nostra squadra e della nostra prestazione.”