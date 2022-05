Derby, Blessin: Ora è dura salvarci ma ci proveremo

Il tecnico del Genoa Blessin è amareggiato per la sconfitta nel derby che sa di condanna alla retrocessione.

“Ho ripensato molto alla partita dopo la conclusione rimanendo tanto tempo in campo per capire cosa dovevamo fare meglio per vincere contro la Sampdoria. Siamo stati una squadra scolastica contro una squadra di adulti. La Sampdoria ha cercato di annullare i nostri punti di forza con il palleggio e noi dovevamo gestire meglio la partita per cercare lo sviluppo e la velocità. Ci siamo messi noi in difficoltà giocando così. La Sampdoria ha giocato a suo modo, era chiaro che loro non ci avrebbero attaccato aprendo la lo posizione. Loro hanno tolto il ritmo, sono stati tranquilli e hanno fatto il modo di rompere il ritmo della partita. Ci sta. Noi abbiamo giocato lentamente, non abbiamo fatto passaggi veloci e in profondità. Non avevamo l’aggressività col pallone. Ripeto, sembrava che giocasse una squadra di adulti contro una di ragazzini con i primi che avevano esperienza mentre noi non abbiamo capito di giocare col modo che volevamo. Abbiamo giocato dei ragazzini. Sono molto arrabbiato anche perchè è dura per la salvezza anche se ci proveremo. Criscito è bravo dal dischetto e alla fino ho dovuto confortarlo visto che come me era deluso per la sconfitta e per il rigore sbagliato al 90′. Ho fatto diversi cambi per cercare di cambiare la gara chiedendo ai ragazzi più aggressività ma non siamo riusciti a fare gol”.