Spezia-Lazio 0-3, Esposito: Giocato nel complesso una buona gara

Al termine della sconfitta casalinga contro la Lazio, il centrocampista dello Spezia Salvatore Esposito commenta così la prestazione della squadra.

“Penso che abbiamo fatto un grande avvio di gara, preparando la partita molto bene, aggredendoli alti per cercare di recuperare la palla il prima possibile e provare a fare la gara. C’è riuscito bene per circa 60 minuti, poi dopo il secondo gol la Lazio ha preso il pallino del gioco in mano e tutta la loro qualità e venuta fuori. Abbiamo fatto nel complesso una buona partita, andremo comunque fiduciosi a Marassi per sfidare la Samp nel migliore dei modi.

Perdiamo uno dei giocatori più forti della rosa, Ampadu ha veramente dimostrato di essere un giocatore importante e fondamentale per noi. Però nel calcio ci sta, sono cose che succedono, la doppia ammonizione è sicuramente troppo severa, molto simile a quella che ho vissuto io a Empoli, in ogni caso andiamo avanti, convinti che chiunque lo sostituirà a Genova farà una bella prestazione.

É fondamentale per noi fare punti negli scontri diretti, che sono decisivi ai fini della classifica, per questo la prossima gara sarà particolarmente importante, perché la posta in palio è veramente alta e sono convinto che ci faremo trovare pronti.

Sono felice di essere rimasto in campo per tutto l’incontro, sto lavorando duro in settimana, sto cercando di apprendere sempre più i concetti del mister, che già conoscevo per averci lavorato alla Spal e mi sto trovando sempre meglio. Il mio obiettivo è quello di dare sempre di più, per crescere, migliorare e aiutare la squadra nel raggiungimento dell’obiettivo”.