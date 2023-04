Lecce-Samp, statistiche tinte di blucerchiato nei precedenti

Sono 25 i precedenti tra Lecce e Samp in Serie A, i blucerchiati hanno vinto esattamente il triplo delle partite dei giallorossi (15 a 5), completano il quadro cinque pareggi.

Il Lecce ha raccolto i tre punti nel match d’andata contro la Sampdoria, ma non ha mai battuto due volte nello stesso campionato di Serie A i blucerchiati; è dal 2003/04 (due pareggi in quel caso) che non rimane imbattuto in entrambi i match stagionali contro i liguri. Nelle ultime 11 sfide tra Lecce e Sampdoria sono stati realizzati 39 gol (media di 3.5 a match) di cui 14 su palla inattiva; nel dettaglio ben otto sono stati realizzati su calcio di rigore (sei a favore dei blucerchiati e due a favore dei giallorossi). La Sampdoria ha vinto il 60% delle partite contro il Lecce in Serie A (15 su 25), tra le formazioni affrontate almeno 10 volte nella competizione, solo contro la Reggina (67%) i blucerchiati hanno una percentuale di successo più alta nella massima serie. Il punteggio più frequente nelle partite tra Lecce e Sampdoria in Serie A è il 3-0 in favore dei blucerchiati, l’ultima volta che si è verificato è stato nel gennaio 2006 (doppietta di Diana e gol di Bazzani). La Sampdoria ha perso tre delle cinque sfide contro una neopromossa – tra cui la più recente contro la Cremonese – in questa Serie A (1V, 1N), i blucerchiati non subiscono quattro sconfitte contro formazioni provenienti dalla Serie B in un singolo campionato dalla stagione 1968/69 (contro Pisa e Palermo sia all’andata che al ritorno).