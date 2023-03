Spezia-Inter 2-1, colpo grosso delle Aquile contro i neroazzurri

Sconfitta dell’Inter a Spezia: i nerazzurri cadono al Picco per 2 a 1, dopo aver giocato una partita costruendo un’infinità di palle gol ma concretizzando solamente uno dei due rigori calciati durante la partita. Attenti e cinici invece i liguri, bravi a capitalizzare le occasioni avute e a guadagnare 3 punti molti importanti nella lotta per la salvezza. Per gli uomini di Inzaghi, invece, arriva ancora una sconfitta – è già l’ottava in questo campionato – che complica la corsa alla prossima Champions League.

Il tabellino di Spezia-Inter 2-1

55′ Maldini (S), 83′ Lukaku rig., 87′ Nzola rig. (S)

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Caldara, Nikolaou; Amian, Agudelo, Bourabia, Zurkowski, Gyasi; Shomurodov, Nzola. All. Semplici

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Inzaghi