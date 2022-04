Spezia-Inter 1-3, Aquile sconfitte dai neroazzurri al Picco

Un buono Spezia cede in casa contro l’Inter allo stadio Picco in questo venerdì Pasquale.

Al Picco in avvio subito pericoloso Gyasi, per l’Inter due tentativi da fuori di Calhanoglu. I nerazzurri passano in vantaggio alla mezz’ora: D’Ambrosio resta in zona d’attacco ed effettua la sponda aerea per Brozovic che, col mancino, fa partire un violento tiro al volo dai 13 metri che si infila sotto l’incrocio. Nella ripresa occasioni per Erlic e Perisic, mentre Barella manca il bis. Contrattempo al 60′ per M’bala Nzola, entrato al 60′ al posto di Manaj, che dopo qualche minuto è stato “pizzicato” dall’arbitro con l’orecchino e fatto uscire momentaneamente per toglierlo. Sfortunatamente l’attaccante bianconero non è riuscito a sfilarselo neanche con l’aiuto della panchina e, dopo aver perso diverso tempo lasciando i suoi in dieci uomini, è stato sostituto da un infastidito Thiago Motta che ha fatto entrare Antiste. Lautaro entra a gara in corso e firma il raddoppio al 73′: Perisic rientra col tacco sul destro e crossa a rientrare, l’argentino con l’esterno la tocca e manda la palla nell’angolino. All’88’ la riapre lo Spezia con un gol di Maggiore, ma cinque minuti dopo la chiude Sanchez servito da Lautaro.

Spezia-Inter 1-3

Gol: 31′ Brozovic (I), 73′ Martinez (I), 88′ Maggiore (S), 93′ Sanchez (I)

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca (37′ pt Ferrer); Maggiore, Kiwior; Gyasi, Kovalenko (1′ st Agudelo), S.Bastoni (14′ st Verde); Manaj (14′ st Nzola, 25′ st Antiste). All.: T. Motta

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, A.Bastoni (37′ st De Vrij); Dumfries (30′ st Darmian), Barella, Brozovic, Calhanoglu (30′ st Vidal), Perisic; Correa (14′ st Sanchez), Dzeko (14′ st Lautaro). All.: S.Inzaghi

Ammoniti: S.Bastoni e Nikolaou per gioco falloso