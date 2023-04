Spezia, in dubbio per il Monza Dragowski, Maldini out

Per la sfida contro il Monza lo Spezia potrebbe dover fare a meno di due giocatori.

Bartlomiej Dragowski, portiere titolare dello Spezia, ha alzato bandiera bianca durante il riscaldamento che ha preceduto il derby con la Sampdoria a causa di alcuni problemi alla schiena. Ieri non si è ancora allenato in gruppo e dunque, con l’avvicinarsi del match col Monza in programma venerdì, la sua presenza resta in dubbio. Al suo posto potrebbe scendere ancora una volta in campo Zoet.

Potrebbe non esserci anche Zurkowski, mentre è certa l’assenza di Daniel Maldini, tra le grandi sorprese della formazione spezzina. Nelle prossime ore saranno noti i risultati della risonanza magnetica alla quale si è sottoposto il giocatore scuola Milan dopo l’infortunio che lo ha costretto a lasciare il terreno di gioco anzitempo contro la Sampdoria