Entella, il regolamento dei play off: i liguri ci arrivano da terzi della classe

L’Entella si sta concentrando sui play off, vediamo insieme le regole e quando cominceranno ad essere protagonisti i liguri.

Arriva secondi o terzi cambia e non poco la stagione, nel primo caso si entra in tabellone ai playoff nell’ultimo turno prima della Final Four e si è testa di serie nel doppio confronto, questo permette anche di pareggiare alla fine dei centottanta minuti per volare alle sfide che valgono la promozione. Le terze saltano invece i primi due turni, ed entrano al terzo, il primo con gare di andata e ritorno e saranno teste di serie ma solo per le prime due gare e non per quele successive.