Spezia, il punto sul mercato delle Aquile tra arrivi e conferme

Punto sul mercato dello Spezia che ha visto arrivare colpi importanti dopo il blocco delle precedenti sessioni.

Al terzo campionato di fila in serie A lo Spezia arriva con la buona notizia che puo’ rifare mercato, dopo la sospensione per infrazione al trasferimenti di minori nigeriani.

Ha provato a vendere capitan Maggiore, il cui contratto scade nel 2023, ma il Torino alla fine si e’ tirato indietro.

Ora comunque c’è il Sassuolo. Il tecnico Gotti accoglie volentieri i due esperti Caldara e Ekdal, che rinforzeranno difesa e centrocampo, oltre a Wright e Holm, buoni per la panchina. Per colmare il vuoto in porta lasciato da Provedel, che dovrebbe passare alla Lazio, il club ha ingaggiato il viola Dragowski, ma il nome piu’ suggestivo e’ Daniel Maldini, trequartista che il Milan ha lasciato partire solo in prestito secco. Un segno del destino: Daniel ha esordito da titolare e segnato il suo primo gol in A proprio con i liguri. Giostrera’ in un attacco completato da Verde e dal goleador Nzola. Per Gotti sara’ una bella scommessa quella di conquistare la salvezza.

Formazione (3-5-2): DRAGOWSKI, CALDARA, Nikolaou, Kiwior, Sala, Maggiore, EKDAL, Gyasi, MALDINI, Verde, Nzola. All.: GOTTI.