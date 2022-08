Mercato Samp, il sogno proibito è il ritorno di Torreira

Il mercato della Samp comincia ad entrare nel vivo e c’è un sogno proibito che sta facendo sognare i tifosi blucerchiati dopo giorni di mercato a fari spenti.

In attesa di Djuricic (svolgerà lunedì le visite mediche) e Contini (il portiere arriverà in prestito dal Napoli), la Sampdoria si sta muovendo per rafforzare il centrocampo. I blucerchiati trattano sempre Villar, in uscita dalla Roma, ma sognano anche il ritorno di Lucas Torreira. Il centrocampista uruguaiano, rientrato all’Arsenal dopo il mancato riscato da parte della Fiorentina, è attualmente sul mercato. Si tratterebbe di un ritorno alla Samp dove ha giocato tra il 2016 e il 2018.