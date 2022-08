Genoa, Bani: Coda giocatore determinante per noi

Bani alla terza stagione con la maglia del Genoa fa il punto sul mercato della sua squadra.

“Massimo è un giocatore importante. Per i numeri che ha avuto nelle ultime due stagioni è un punto di riferimento ma allo stesso tempo non deve essere l’unica ancora di salvezza. Perché diventi prevedibile e diventi dipendente da un solo giocatore. Penso che abbiamo tanti ragazzi che hanno grandissime potenzialità. Onestamente davanti penso che con Caleb (Ekuban) Yebo (Yeboah), Favilli e Yalcin abbiamo diverse soluzioni sia per togliere peso a Massimo che per essere il più imprevedibili possibile e questo è ciò che conta. Dovremo essere bravi noi a metterli nelle condizioni di fare gol come hanno sempre fatto”.