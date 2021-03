Spezia, il programma delle giovanili aquilotte

Dopo oltre un mese torna in campo la Primavera di mister Bonacina. Domani al ‘Bruno Ferdeghini’ gli aquilotti affronteranno la Salernitana, nel match valido per la 4a giornata del girone di ritorno. Riprendono i test match anche per le selezioni Under, che sfideranno la Juventus.

Di seguito il programma del week-end delle giovanili:

PRIMAVERA: Spezia – Salernitana (15a Giornata)

sabato 27.03.21, ore 11:00, Intels Training Center ‘Bruno Ferdeghini’, La Spezia – porte chiuse –

UNDER 17: Spezia – Juventus (Test Match)

domenica 28.03.21, ore 15:00, Intels Training Center ‘Bruno Ferdeghini’, La Spezia – porte chiuse –

UNDER 16: Juventus – Spezia (Test Match)

sabato 27.03.21, ore 15:00, HTC Vinovo (TO) – porte chiuse –

UNDER 15: Juventus – Spezia (Test Match)

sabato 27.03.21, ore 14:00, HTC Vinovo (TO) – porte chiuse –