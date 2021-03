Genoa, Marroccu al lavoro per la permanenza di Strootman

Strootman ha stregato tutto il mondo Genoa, sia dal punto di vista tecnico che morale, ed il Grifone vorrebbe confermarlo.

La sosta ha permesso al Genoa di approfittare del momento di fermo per iniziare i dialoghi con il Marsiglia. Il centrocampista ex Roma è arrivato lo scorso gennaio, in prestito secco e con lo stipendio pagato parzialmente dal club francese. Il ds Marroccu parlerà con l’omologo del Marsiglia Longoria per cercare di discutere un passaggio a titolo definitivo al club genoano.

Il vero problema per ora resta l’ingaggio, decisamente non sostenibile per le casse del Genoa. Con il Marsiglia l’olandese infatti guadagna 5 milioni l’anno fino al 2023, e Marroccu dovrà trovare una buona soluzione per risolvere il problema