Samp, report dei blucerchiati convocati in Nazionale

I risultati delle gare che hanno visto impegnati i blucerchiati convocati in nazionale.

Danimarca. Solo panchina per Mikkel Damsgaard nel successo per 2-0 (13′ Braithwaite, 67′ Wind) in Israele della Danimarca, inserita nel Gruppo F di qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022.

Gambia. Vittoria per 1-0 (62′ Ceesay) sull’Angola e storica qualificazione alla Coppa d’Africa 2021 per il Gambia. Prova da leader per Omar Colley – titolare e in campo per l’intero arco dell’incontro – che ha guidato gli Scorpioni verso la prima partecipazione alla fase finale della competizione.

Giappone. Ottima prestazione anche per Maya Yoshida nell’amichevole vinta dal Giappone sulla Corea del Sud per 3-0 (16′ Yamane, 27′ Kamada, 83′ Endo). Il capitano nipponico ha giocato l’intera gara.

Polonia. Gara scoppiettante nel Gruppo I per Bartosz Bereszynski e la sua Polonia a Budapest con l’Ungheria nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo. Sotto di due reti, il difensore – titolare ed in campo per l’intera gara – e i suoi compagni agganciano il momentaneo pari nel giro di un minuto, vanno nuovamente sotto e trovano il definitivo 3-3 (6′ Sallai, 53′ Szalai, 60′ Piatek, 61′ Jozwiak, 78′ Orban, 83′ Lewandowski) quando la partita sembrava ormai compromessa.

Svezia. Parte con il piede giusto la Svezia, vittoriosa per 1-0 (35′ Claesson) sulla Georgia nella prima giornata del Gruppo B delle qualificazioni alla Coppa del Mondo. Sfortunato Albin Ekdal, subentrato al 68′ ad Olsson ma costretto ad alzare bandiera bianca già al 73′ in seguito ad un infortunio muscolare alla coscia sinistra che sarà valutato nelle prossime ore.

