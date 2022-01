Spezia, il giocatore bianco Kiwior nei guai giudiziari

Spezia che non trova pace con ancora vicende extra campo che coinvolgono un tesserato bianco.

Capodanno da dimenticare per Kiwior. La vicenda affonda le radici nell’ultima notte del 2021, quando il difensore della squadra ligure si è reso protagonista di una serata da dimenticare.

Secondo la ricostruzione il ragazzo, in compagnia della fidanzata, stava aspettando la mezzanotte in un locale del centro storico ma sarebbe scoppiato un alterco. A dividere è intervenuto un giovane marocchino, che però ha avuto la peggio. Nel sedare la discussione è stato colpito da un pugno che lo ha mandato al tappeto. Interviene la polizia, ma Kiwior si oppone e arriva anche a piegare le dita della mano alla donna in divisa. Abbastanza per ricevere una denuncia a piede libero per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Altri guai in ogni caso potrebbero arrivare anche nei prossimi giorni. Non è escluso, secondo quanto riportato, che il ragazzo colpito possa a sua volta sporgere denuncia.