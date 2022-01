Borghetto S. Spirito, il Poeta Giuseppe Conte presenta il suo ultimo libro

Strenne di Natale – Libri in compagnia di … è una rassegna dedicata alla presentazione di buoni libri, organizzata dal Comune di Borghetto S. Spirito, Città che legge 2021. Secondo appuntamento, lunedì 03 Gennaio 2022, alle 17,30 nella sala di Palazzo Elena Pietracaprina, in Piazza Libertà: il Poeta Giuseppe Conte presenterà il suo ultimo lavoro “Il mito greco e la manutenzione dell’anima” Giunti Editore.

Nel libro Divinità ed eroi vengono presentati come raffigurazioni, immaginose e mutevoli, dei flussi di energia che percorrono l’anima umana. I Greci sentivano nell’anima dei mortali la discesa, la visitazione di Zeus ed Era, Atena e Afrodite, Apollo e Dioniso, vi vedevano la ferocia guerriera, l’amicizia amorosa, il furore e la pietà finale di Achille, il sacrificio di Ettore, la futilità di Paride, la bellezza rovinosa di Elena, la dolcezza di Andromaca… Nelle figure del mito greco, in cui divinità e pienezza della vita sono un’unica cosa e in cui convivono inseparabili il piano materiale e quello spirituale, vengono divinizzate tutte le componenti di cui consta la natura umana: gli istinti, le passioni, le follie, le attitudini. Queste componenti esistono ancora oggi e Giuseppe Conte ne traccia i contorni, rendendoci consapevoli di quali Miti orientano le nostre anime. Una corretta manutenzione dell’anima farà sì che ognuno di noi individui innanzitutto ciò che lo rende umano e lo indirizza verso la propria personale felicità.

GIUSEPPE CONTE (Imperia, 1945), considerato uno dei maggiori Poeti italiani, ha pubblicato libri in versi come L’ Oceano e il Ragazzo e Ferite e rifioriture (Premio Viareggio), oggi raccolti nell’Oscar Poesie 1983-2015, saggi e libri di viaggio tra cui Terre del mito, e romanzi: da Prrmavera incendiata a Fedeli d’amore, da Il terzo ufficiale (Premio Hemingway) a La casa delle onde (finalista al Premio Strega) e a L’ adultera (Premio Manzoni). Nel 2018 esce per Giunti il romanzo Sesso e apocalisse a Istanbul, nel 2019 I senza cuore, nel 2021 Dante in Love. Traduttore di Shelley, Whitman e D.H. Lawrence, grande viaggiatore, cultore appassionato del mito, è impegnato da decenni nella difesa della natura e nel confronto con il pensiero dell’Oriente e dei mistici dell’Islam. Ha tenuto letture e conferenze in trentatré Paesi del mondo. Ha vissuto per lunghi anni in Francia. Attualmente abita in Riviera.

Conduce, come consuetudine, la Dott. ssa Graziella Frasca Gallo.

Per partecipare alle presentazioni occorre avere la mascherina FFP2 ed esibire il Super Green Pass