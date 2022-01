Il Festival del Kustendorf torna in presenza

E’ con profondo entusiasmo che comunichiamo che la 15° edizione del Festival del Kustendorf, torna in presenza dal 22 al 26 gennaio 2022, presso il villaggio del Kustendorf, che sorge sopra la collina di Mokra Gora, in Serbia sudoccidentale.

Lo scorso anno a causa della pandemia si è tenuto in modalità online organizzata in maniera impeccabile, tuttavia per chi conosca la manifestazione cinematografica ideata dal regista Emir Nemanja Kusturica ormai 15 anni fa, sa che la località in cui si svolge, assurge ad essenza medesima della rassegna.

Kustendorf è un fatato villaggio di casette in legno, costruito dalle mani dello stesso Emir insieme ai suoi fidati collaboratori. Ha lo scopo di farne un luogo di sinergico scambio culturale.

In effetti il nome “Kustendorf” dal tedesco significa letteralmente “Città delle Arti”, termine suggerito al Professor Emir, come lo chiamano gli amici, dallo sceneggiatore tedesco Peter Handke. Kustendorf è un luogo che ti resta nel cuore. Colpisce la nuda bellezza del paesaggio rurale in cui è immerso ed il festival, come dichiarò qualche anno fa la produttrice francese Marie-Claudie Ossard: “Kustendorf è un festival unico al mondo”, per la possibilità di libero dialogo tra Grandi Maestri del Cinema e gli studenti presenti.

Quest’anno inoltre nella locandina ufficiale del festival c’è un riferimento a Pier Paolo Pasolini attraverso il film del 1968 “Capriccio all’italiana/Che cosa sono le nuvole” nella battuta finale recitata da Totò: “Straziante e meravigliosa bellezza del creato”, cenno che rimarca il grande amore che Kusturica nutre verso il Cinema italiano, per cui gli siamo particolarmente grati.

Intanto il Professore è attivo con un suo programma in onda sulla TV russa Sputnjik, trasmesso anche dalla TV nazionale serba, purtroppo non visibile in Italia. Allora siamo ansiosi di condividerne le proprie riflessioni socio-culturali durante il Festival del Kustendorf. Raggiungeremo l’incantato villaggio in legno: seguiteci! Romina De Simone

Internet: www.kustendorf-filmandmusicfestival.org