Samp, sfida numero 82 in A tra Udinese e Samp

Questa sarà la sfida numero 82 in Serie A tra Udinese e Samp: tra le formazioni affrontate almeno 80 volte nel massimo campionato, i friulani contano più successi solo contro la Lazio (25) rispetto contro i blucerchiati (22).

Questo duello promette spettacolo visto che nelle 81 partite in Serie A tra Udinese e Sampdoria sono stati realizzati 258 gol (3.19 di media): è la sfida con la media gol più alta nel massimo campionato tra quelle disputate almeno 35 volte.

Prima del pareggio per 3-3 nella gara d’andata di questo campionato, la Sampdoria aveva vinto tutte le precedenti cinque partite di Serie A contro l’Udinese, con un punteggio aggregato di 12-3.

Tra le squadre che la Sampdoria ha affrontato almeno 30 volte in Serie A, l’Udinese è quella contro cui ha segnato in media più reti: 1.75.

PRECEDENTI IN CASA DELL’UDINESE

L’Udinese è stata sconfitta negli ultimi due confronti alla Dacia Arena contro la Sampdoria (1-3 il 12 luglio 2020 e 0-1 il 16 maggio 2021 con Luca Gotti in panchina). I friulani non registrano una serie di sconfitte di fila più lunghe in casa contro i blucerchiati dal periodo tra settembre 1992 e gennaio 1997 (quattro ko di fila).

L’Udinese non ha segnato nell’ultimo match casalingo in Serie A contro la Sampdoria (0-1 il 16 maggio 2021, Quagliarella su rigore): i bianconeri non restano a secco due gare di fila in casa contro i blucerchiati dal periodo febbraio 1962-aprile 1984 (tre partite).

STATO DI FORMA

L’Udinese ha vinto solo una delle ultime sette partite di campionato (3N, 3P), 2-0 lo scorso 6 febbraio contro il Torino (reti di Molina ePussetto); i friulani inoltre hanno pareggiato le ultime due gare di Serie A e l’ultima volta che ne hanno impattate più di fila è stata lo scorso ottobre: quattro, con Luca Gotti in panchina.

L’Udinese ha pareggiato le ultime due partite in Serie A contro Lazio e Milan (entrambe 1-1) restando imbattuta per due gare consecutive: non fa meglio nel massimo campionato dai quattro pareggi consecutivi nell’ottobre 2021 (3-3 all’andata contro la Sampdoria, poi tre 1- 1 di fila contro Bologna, Atalanta e Verona).