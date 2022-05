Spezia, Gyasi: Sogno la salvezza ed il Mondiale in Qatar

L’esterno d’attacco Gyasi commenta la sua stagione da favola con lo Spezia e la sua Nazionale.

“Dai 5 agli 11/12 anni ho vissuto in Ghana, è lì che mi sono innamorato del calcio ed ho cominciato a sognare di imitare il mio idolo, Ronaldinho. Giocavo partite interminabili, campi in terra, tutti scalzi: divertimento puro. Non dimentico le mie origini, quello partitine mi hanno trasmesso la fame che mi ha portato a giocare in serie A con lo Spezia”

“I miei prossimi sogno sono festeggiare la salvezza con lo Spezia e poi andare al Mondiale con il Ghana. Farò di tutto per meritarmi la convocazione per il Qatar. Peccato che non ci saranno gli azzurri, ma nel caso di penserò io a portare un po’ di Italia alla Coppa del Mondo”.